Baruja descarta posible alejamiento del oficialismo

En el marco de esta situación, surgieron rumores de que Baruja podría alejarse del movimiento liderado por Cartes.

"Quiero desmentir categóricamente esa información. Soy del movimiento Honor colorado. Siempre he expresado que como parte del movimiento acompañaré desde el lugar que decida el líder del movimiento. Tengo cercanía y confianza con el señor presidente. Desmiento categóricamente eso", dijo Baruja en conferencia de prensa.

El ministro reconoció que aún no se logró un acuerdo, pero afirmó que hay tiempo para poder dialogar. "Estamos a tres meses de la presentación de candidaturas. Si hasta hoy no hay acuerdo es porque cada grupo aspira al cargo. Si no se da el acuerdo se podría abrir la chapa", sostuvo.

El ministro de Agricultura y Ganadería habló sobre este y otros temas luego de reunirse este viernes con el presidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga. El mismo brindó detalles de su gira por Washington, EE.UU., donde conversó sobre la posibilidad de que la carne paraguaya llegue hasta este mercado.