Buenos Aires, 3 may (EFE).- Ezequiel Barco, figura de Independiente y uno de los jugadores más importantes del seleccionado sub'20 de Argentina, se perderá el Mundial de Corea del Sur porque su club se niega a cederlo, explicó hoy Omar Barco, padre del centrocampista, de 18 años.

"La ilusión de jugar en la selección es algo incomparable, no lo comparamos con nada, pero lamentablemente lo manejan de otra forma y no podemos decir nada. Lo maneja el club eso. Esto lo maneja la dirigencia, él no puede hacer nada", explicó hoy Omar Barco al canal TyC Sports.