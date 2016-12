Banda liderada por un funcionario del Poder Judicial cae con cuatro fusiles

La carga de las armas de guerra, una de ellas con capacidad para destruir blindados, provino de los EEUU e iba al Brasil, por Pedro Juan Caballero. El destinatario sería el PCC o el Comando Vermelho.

Tres miembros de una banda dedicada al tráfico internacional de armas fueron detenidos en el barrio Centro de San Lorenzo por la Brigada Central de Policía, el domingo. El grupo que pretendía enviar las armas a criminales del Brasil era liderado por un ex militar y actual funcionario contratado del Poder Judicial; pero este no es el dueño de las armas, sino el elemento de confianza de un poderoso hombre, cuyo nombre aún no identificaron, reportó el comisario Rubén Paredes, jefe de la unidad policial.