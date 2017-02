Ban Ki-moon no se presentará a las elecciones presidenciales en Corea del Sur

Ban era el segundo candidato mejor valorado en las encuestas para ser nuevo presidente, solo por detrás de Moon Jae-in, exlíder del principal bloque opositor, el Partido Democrático.

"Me he sentido muy frustrado por las actitudes parroquianas y egoístas (de los círculos políticos del país) y he llegado a la conclusión de que no tiene sentido intentar lograr algo con su cooperación", añadió.

Desde que regresó a su país el pasado 12 de enero, tras dejar su cargo como secretario general de Naciones Unidas, que ocupó entre 2007 y 2016, Ban había explorado la posibilidad de presentarse a las presidenciales.

Sin embargo, distintas formaciones políticas han criticado su posible candidatura, al tiempo que varios medios han acusado a Ban de recibir un soborno cuando era ministro de Exteriores en la pasada década de manos de un empresario y también han ligado a su hermano y su sobrino en un caso de corrupción.

Corea del Sur se halla sumida en una profunda crisis política tras destaparse el escándalo de corrupción de una amiga íntima de la actual presidenta, Park Geun-hye, a quien el Parlamento destituyó en diciembre.

El Tribunal Constitucional tiene hasta mayo para decidir si hace efectiva o no esta decisión parlamentaria y, de aprobarse la destitución, deberían celebrarse elecciones presidenciales en un plazo de no más de 60 días.

Incluso en el caso que el Constitucional rechace el "impeachment" parlamentario, los comicios para elegir al jefe de Estado de Corea del Sur tienen fecha de celebración el próximo 16 de diciembre, ya que el mandato de cinco años de Park está a punto de expirar.