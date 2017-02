Balotta: “Es una locura la recarga móvil de gas”

“Es una locura lo que van a hacer. Evidentemente estos tipos (en alusión al ministro Gustavo Leite y el titular de Petropar, Eddie Jara Rojas) están decididos no solo a violar la Constitución, sino hacer lo que se les venga en gana”, subrayó. Recordó que él fue uno de los propulsores en el 2005 de la sanción de la Ley 2639 que habilita y reglamenta la recarga de gas en las estaciones de servicio y que tuvo fuertes discusiones por el tema de la seguridad. “Para hacer las recargas en las estaciones de servicio se tuvo que hacer la ley. Ahora que esta modalidad no está contemplada no importa, igual lo van a hacer y pese a que no hay en ninguna parte del mundo”, enfatizó.

Refirió que si es como Petropar dice, que esto está habilitado y no se necesitaba una ley o nueva normativa, hace tiempo ya habrían estado haciendo recargas en la calle.

Sostuvo que no existe norma que pueda respaldar esta práctica y recordó que por cuestiones de seguridad él tuvo que desmantelar unos equipos de provisión de gas para los comedores del Mercado 4. No saben a qué institución recurrir para frenar esta práctica ilegal, debido a que justamente el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) son los que conceden la habilitación, dijo.

“Cambian las normas a su medida. Recurrimos a la justicia y tienen juez a medida para que nos salga en contra. Petropar usa nuestras garrafas y no le importa. Nosotros ganamos en segunda instancia contra este tema, pero ahora pasó a la Corte. Ahí puede tardar 10 años y ¿a quién le vamos a cobrar por esto si Eddie Jara ya no va a estar?”, cuestionó.