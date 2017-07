Bajac critica labor de la FTC y analizan una carta del EPP

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, explicó anoche en un conversatorio sobre seguridad regional realizado en Concepción, que recibió una carta del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En sus declaraciones, el ministro explicó que la misiva detalla sobre la posibilidad de iniciar un diálogo en busca de avanzar sobre la negociaciones para el intercambio entre los guerrilleros presos y el suboficial de Policía, Edelio Morínigo, a quien le mantienen en cautiverio en carácter de prisionero.

También comentó que se está analizando con el Ministerio Público la citada misiva, a fin de determinar la veracidad de su contenido y buscar la forma de dar una respuesta.

En el conversatorio, Bajac se ratificó en su postura de buscar otro método para combatir la inseguridad, ya que el actual no funciona y no va a funcionar. “Me disculpa señor jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), pero este método no va funcionar”, destacó.

En otro momento, dejó bien en claro la postura de las autoridades judiciales y del Gobierno, en que no existe ninguna posibilidad de negociación con los criminales, pero sí buscar otro método para la solución del problema de la guerrilla en el Norte.

Por su parte, el coronel Héctor Grau, comandante de la FTC, defendió la lucha que encara en forma constitucional, pero coincidió con el ministro de la Corte en que bajo ningún sentido se puede negociar con terroristas. “No hay causas perdidas, ministro, y la lucha debe ser de todos los sectores”, respondió el militar ante la crítica de Bajac.

La madre de Edelio también sostuvo que no se puede liberar a los secuestradores, pero sí se puede buscar otro método para lograr la libertad de los secuestrados y parar la violencia del grupo armado. Varios de los presentes, como el concejal departamental Carlos Ledesma y la Lic. Victoria Cógelo de Sousa, representante de la Universidad Católica de Concepción, pidieron al ministro encarar el proceso de diálogo y negociación con los grupos armados a fin de pacificar el departamento. Mencionó que el diálogo es el arma para la búsqueda de soluciones a los problemas.

Marta Barreiro de Mena, presidenta de la ARP Regional Concepción, pidió mayor firmeza en la lucha contra la delincuencia en la zona, a fin de devolver la tranquilidad a los productores locales.