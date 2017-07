Azcona no se mueve del Olimpia

Sobre ese tema, la Directiva de Olimpia declaró intransferible al actual arquero titular del franjeado. "Librado Azcona tiene 3 años más de contrato con el club. No vamos a negociar con la Liga de Quito. Para nosotros, Azcona es intransferible", fue el claro mensaje que dejó Marco Trovato, presidente de Olimpia.

Vale recordar que Azcona fue dirigido por Repetto en Independiente del Valle, equipo con el que llegaron a la final de la Copa Libertadores y luego llegaron juntos al Decano.

no tiene lugar. Desde ayer se sumó al plantel Carlos Rolón, quien hasta el martes estuvo en filas de Guaraní. Sobre la situación del defensor, Iván Almeida, ayudante de campo, explicó que no está en los planes. "Hoy en día Rolón no tiene lugar en Olimpia. Tiene que venir, entrenar y tratar de ganarse un lugar dentro de un esquema prácticamente definido".

Por otra parte, el plantel disputa su segundo juego amistoso esta tarde, desde las 17.00, en Para Uno, a puertas cerradas, frente a General Díaz.