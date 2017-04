De acuerdo con el reporte policial, lo último que se supo de ambos fue que se encontraban pescando en el mencionado cauce. Según detalló el intendente de la zona, Ignacio Brizuela, ambos volvían de realizar sus trabajos de pesca y, poco antes de llegar, se desató una fuerte lluvia. Uno de ellos llegó a la costa, pero al darse cuenta de que su compañero no volvía, regresó a buscarlo. Ninguno regresó hasta ahora.





El jefe comunal añadió que los botes de ambas personas eran precarios, y que además trasladaban cargamentos pesados, lo que sumado a la lluvia pudieron ser causantes de la desaparición. Aún no pierden la esperanza de encontrarlos con vida, debido a que la zona cuenta con muchas islas donde pudieron refugiarse, dijo Brizuela.





"El arroyo está desbordado ante los días de intensa lluvia en esta localidad. Varias casas se vieron afectadas porque el agua no corre hacia el cauce. Estas personas tenían botes precarios que capaz no podrían aguantar la situación", sostuvo en contacto con la 970 AM.





"Solicitamos la presencia de la gente de la Marina. Hay posibilidades de que buzos de Asunción se acoplen a la búsqueda después de este mediodía. Los caminos están destrozados tras el desborde. Estamos quedando cada vez más aislados", agregó.