Atractiva cartelera en el Jockey Club

1ª carrera, 800 metros, 15.00: Sherazade, El Indio Veloz, Bom Sucesso, Don Rubén, Café Romance, Norteña, Corazón de Plata y Oso Negro. 3ª carrera: Clásico Asociación de Criadores, 1.000 metros, 16.30: Virrey, Victoriosa, Típico, Kamikase, Patotero, Negra Tom, Despampante, Kerim y Final Pins.

4ª carrera, 1.200 metros, 17.10: Legionario, Talentoso, Ligado, Presumido, Matador Boy, Moreno, Mascherano Real, Aventurero, Mulataza y Capitán.

6ª carrera, 1.300 metros, 18.40: Taita, Picture, Diferente, Fervoroso, You Be You, Gift , Valentino, Encantador, Jhony Bravo y Negro.

8ª Carrera, 1.000 metros, 20.00: El Biólogo, Honor Military, Agustina, Barcino, Flecha de Luz, Mr. Obama, Garrincha, Martinika, Soy Republicano y Cancún. Suplente: Head Valley.