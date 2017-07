Atlántida recupera la punta del torneo

Cronista - Fútbolaficionado

Atlántida derrotó 2-0 a Humaitá de visitante y con esto sigue liderando el campeonato de la Primera C al término de la fecha 11.

Estadio: Pioneros de Corumba Cué (local Humaitá). Goles: 57' Milciades Cáceres y 73' José Carballo (A). Recaudación: G. 980.000 por 98 pagantes.

Humaitá FBC (0): G. Núñez; E. Leguizamón, F. Rolón, E. Gayoso (73' J. Romero) y D. Marchuk; E. Acosta (59' I. Pérez), G. Oviedo, J. Cáceres y H. Giménez; F. Diarte y J. Gómez (82' A. Candia). DT: V. Bogado.

Atlántida (2): E. González; M. Cáceres, C. Giménez, V. Camacho y M. Benítez; D. Martínez (59' J. Carballo), M. Jara, L. Achar y L. Vázquez; R. Jara (81' J. Franco) y D. Quintana (65' B. Ortiz). DT: O. Sosa.

Gral. Cab. 3

12 de Oct. 5

Kory Martínez - Cronista Fútbolaficionado

Estadio: 26 de Febrero (local Gral. Caballero CG). Goles: 22' y 70' Fabio Ozuna 59' Lucas Areco (GCCG); 1' Rodrigo Acosta, 45' Ángel Pereira, 54' Ángel Vera, 56' Víctor Sánchez y 93' Miguel Bernal (12). Recaudación: G. 1.000.000 por 100 pagantes.

Gral. Caballero CG (3): C. Acosta (45' J. Alderete); D. Orué, C. Téllez, E. González y A. Ozuna; J. Sánchez (62' Á. Benítez), L. Areco, F. Ozuna y C. Lesme; G. Espinoza y J. Benítez. DT: E. Sandoval.

12 de Octubre SD (5): P. Moroni; F. Duarte, B. Achucarro, R. Acosta y Á. Galeano (76' G. Amarilla); Á. Vera, Á. Pereira, V. Sánchez y F. Jara; E. Lesme (92' E. Bogado) y F. Mazacote (83' M. Bernal). DT: M. Tiozzo.