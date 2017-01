Asesor de Cartes arremete contra "edil planillero"

"Le recomendaría que como ahora denuncia que su firma está en las planillas pro reelección , explique por qué cobraba un salario en el Ministerio de Defensa Pública sin ir a trabajar. Al salir siguió cobrando hasta cuando era concejal y ahora se queja", despotricó el oficialista.





Además, sostuvo que en muchos casos este tipo de personas se "rasgan las vestiduras" cuando se trata del Partido Colorado, mientras que cuando cometen errores otros partidos políticos todo se minimiza, dijo en contacto con la 970 AM.





"Sabemos que ellos convirtieron Defensa Pública en un claustro de un sector del Partido Liberal y de PDP; entonces, así rápidamente consiguen trabajo", sentenció.





Señaló además que el grupo oficialista solo busca que sea la gente que decida y no solo un grupo de parlamentarios. Añadió que nada se está escondiendo en este caso y que el Partido mismo ya se puso a disposición para que el caso se investigue.





"Queremos que la gente sea quien deba decidir, no los parlamentarios, Si la gente dice que no, será no. No podemos seguir pasando periodos presidenciales tratando cada año o en cada Gobierno el mismo tema", comentó.





Para finalizar la entrevista radial, aseguró que este Gobierno tiene una "de las mejores gestiones".