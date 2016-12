Asesinan a un joven en San Antonio

El agente relató que los vecinos escucharon disparos de arma de fuego, pero por temor no salieron a ver lo que pasó. Uno de ellos, al mirar desde la ventana, observó al joven tendido en la calle, tras alertar el hecho a la comisaría, acudieron para confirmar el ataque.

Al ser verificada la víctima, informaron que tenía un disparo en la cabeza y en el hombro. No hay testigos claves, según Inchausti. La Policía no descarta un hecho de robo porque no hallaron nada en su poder, tampoco un hecho de venganza.

En horas de la tarde de ayer, aún no lograban contactar con sus familiares porque tardaron en identificarlo. Por su parte, los vecinos de San Antonio manifestaron que no conocen a la víctima y que no lo solían ver por la zona.