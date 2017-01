Aseguran que en FFAA no corrió carpeta

El comandante de Fuerzas Militares (FFMM), general Braulio Piris, apuntó ayer que no existe ninguna confrontación política y aseguró que dentro de la institución castrense no corrió ninguna planilla para firmar a favor de la reelección.

“Somos obedientes y no deliberantes. Sujetos a la Constitución y las leyes. En absoluto (no hubo denuncias de presión dentro de la institución). No lo vamos a permitir. Somos FFAA. Estamos observando (el proceso político) y no nos podemos inmiscuir como militar. No hay. No observo que existe crispación política. Lógicamente en democracia cada uno es libre de opinar, aquellos que pueden”, apuntó el general y comandante de las FFMM.