Asaltaron a dos cambistas, pero se logró recuperar una parte del botín

La jornada habitual de trabajo de los cambistas Adrián Caballero García (60) y su hermano Roberto Caballero García (62) fue truncada con violencia ayer de madrugada, por dos asaltantes que los sorprendieron en su oficina, en el microcentro de Ciudad del Este. Las víctimas quedaron con heridas, hay dos detenidos y uno prófugo, y se recuperó parte del botín.

El asalto ocurrió a las 05.45 en el tercer piso, apartamento 107, del edificio El Puente, sobre las avenidas Adrián Jara y Boquerón. De acuerdo a lo mencionado por las víctimas, los autores del asalto, Leoncio Varela Díaz (25) y Gerardo Gabriel Mereles (32) ya fueron vistos un día antes dentro del predio.

“Ya tenía mi cartera, estábamos por salir para ir a nuestro puesto cuando bajan desde el cuarto piso; no tuve tiempo de reaccionar, solo le pedí que no me haga nada. No me permitían que le mirara a la cara”, contó don Adrián Caballero, quien recibió en la cabeza varios golpes de culata. Cargaron el dinero en una mochila y huyeron en una motocicleta Kenton de color rojo. Se dio la alerta a la Policía, lo que originó una persecución; los ladrones fueron aprehendidos en las inmediaciones de la avenida Pioneros del Este, cerca de la Municipalidad.

En la sede de Investigaciones, los detenidos hablaron de un cómplice que los ayudaría a escapar en un taxi, un brasiguayo que llegó tres horas antes del golpe a Ciudad del Este, de acuerdo a la versión.

En total fueron recuperados 7.567 reales, 11.450 pesos, 1.031 dólares y 1.825.000 guaraníes. Los cambistas no manejan cifras exactas de lo que disponían, pero hablaron que estimativamente tenían en sus bolsones, 35.000 reales, 12.000 pesos y 4.000 dólares.

La mochila conteniendo el dinero recuperado fue abierta en presencia de la asistente fiscal de la unidad de Marcelo Saldívar, fiscal de turno, quien dispuso la entrega del dinero, además del teléfono celular a las víctimas, bajo acta.

Los trabajadores fueron llevados primeramente al Hospital Regional para recibir asistencia médica. El que quedó más golpeado fue don Adrián, quien tiene golpes en al menos nueve partes en la cabeza. Su hermano Roberto se puso cuerpo a tierra y recibió patadas y amenazas de muerte, con una pistola apuntándole, según contaron.