Arrancan audiencias para los aspirantes a fiscal general

Las audiencias públicas que se inician hoy durarán hasta el martes 13 de junio, y luego, con un dictamen del Tribunal de Honor sobre los postulantes, el Consejo de la Magistratura elaborará la terna de candidatos de la cual el Poder Ejecutivo debe elegir uno y luego poner a consideración de la Cámara de Senadores para que preste su acuerdo constitucional.

Candidatos. Un total de 103 personas son las que se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para postular por el cargo de titular del Ministerio Público, de los cuales 31 son fiscales, 13 magistrados, dos legisladores, y otros reconocidos abogados.

El notable número de candidatos que aspiran a fiscal general duplicó la cantidad que se presentó para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia en el 2015. Entre estos, resalta el gran número de fiscales, encabezados por el propio fiscal general del Estado actual, Javier Díaz Verón, quien, con mandato vencido, presentó su candidatura para seguir en el cargo.

De los 31 fiscales que se presentaron, 12 son fiscales adjuntos, mientras que los demás tienen casos emblemáticos, como el caso de Éver Cabrera, quien imputó al ex ministro del Interior y ex fiscal antidroga Francisco De Vargas, también candidato a fiscal general. También hay varios ex fiscales entre los candidatos, como el caso de Rocío Vallejos.