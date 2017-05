Arranca la Premium de futsal

Más choques. Otros partidos de la ronda son Universidad Católica vs. Exa Immaculée (20.30, en cancha de Stars Club), Atlético Tembetary vs. Coronel Escurra (21.00, Comando Logístico), Guaraní vs. Exa CNC (21.30, cancha Sport Colonial), Deportivo Recoleta vs. Olimpia (21.00, cancha Recoleta), Deportivo Humaitá vs. Afemec (20.30, cancha Humaitá) y Sport Colonial vs. Pablo Rojas (cancha Colonial, 20.15).

El campeonato, en homenaje al Profesor Adolfo Ruiz Díaz, es a una sola rueda.

Avanzan a la serie de cuartos de final los cuatro primeros de forma directa, mientras que del 5º al 12º puesto disputarán juegos de repechaje (un solo duelo): 5º con 12º, 6º con 11º, 7º con 10º y el 8º con 9º.