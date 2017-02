Argentina aumenta entre 61 y 140% tarifas de luz este mes

Las tarifas de electricidad para gran parte de Buenos Aires y sus ciudades cercanas aumentarán entre 61 y 148% a partir de febrero y marzo, con el fin de avanzar en los recortes a los subsidios de servicios públicos, anunció ayer el Gobierno.

“Hace falta ir recomponiendo lo que vale lo que producen. Este es el camino para tener energía y poder crecer”, defendió el presidente Mauricio Macri al firmar un convenio para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los mayores del mundo de hidrocarburos no convencionales (petróleo y gas de esquisto) ubicado al sur del país. Este aumento se aproxima al 47% de lo que vale la energía, dijo el presidente.

Los nuevos ajustes a las tarifas se aplicarán en dos etapas, entre febrero y marzo, y habrá otro de 19% en noviembre, después de las elecciones legislativas de octubre 2017. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo en conferencia de prensa que el nuevo costo del servicio eléctrico no modifica las 2 metas oficiales para este año: lograr un déficit fiscal del 4,2% en relación al PBI y una inflación que no supere el 17% en todo este año.

En 2016 la inflación cerró por encima de 40%, según consultoras económicas. El Gobierno aún no da la cifra oficial del año pasado, cuando al decretar una emergencia estadística no divulgó el índice de inflación los primeros 6 meses. “Queremos que en la tarifa se recupere el costo de generación”, precisó el ministro. Afirmó que la suba será en dos tramos (en febrero y en marzo) para que “la incidencia del aumento no afecte tanto los bolsillos en un mes de alto consumo como febrero”.

Argentina atraviesa un verano austral con temperaturas que en la capital rozan los 40 grados. Aranguren explicó con cuadros que el incremento afectará a unos 3 millones de usuarios y el objetivo es bajar el déficit fiscal y atraer inversiones de empresas en el sector. “Aquellos que tienen un mayor consumo, tienen un mayor aumento”, dijo Aranguren al explicar que 83% de los usuarios tendrán un aumento de hasta 183 pesos (11,50 dólares) por mes.