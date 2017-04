Aquilino pensó salir por falta de chances

Aquilino Giménez (el próximo 21 de abril cumplirá 24 años) volvió al Olimpia este año, tras estar a préstamo en Luqueño y Sol. Al principio no tuvo chances, pero ahora lleva cuatro partidos disputados al hilo y parece haber cubierto el problema del equipo por el lado derecho.

“Pensé salir, buscar otro club, porque no era tenido en cuenta. Pero me dije que tenía que quedarme a pelear un puesto, que este año tenía que ser mi momento en el club y, por suerte, ahora Mauro Caballero me está dando la oportunidad”, indicó.