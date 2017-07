Eduardo González, apoderado de la ANR, explicó que Santiago Peña, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, está totalmente habilitado.

"Por suerte la formación de Luis Castiglioni es la de ingeniero y no la de abogado, porque ahí tiene que ver un poco la cuestión de interpretación de normas", expresó González en respuesta a los comentarios del senador Castiglioni, que sostiene que Peña no está habilitado ya que no reúne los requisitos estatutarios para pugnar al cargo por el Partido Colorado.