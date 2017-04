APF multa por exhibir cartel que pedía paz

El Tribunal Disciplinario de APF sancionó anoche a Olimpia con una multa de cinco salarios mínimos (G. 9.822.535), por la exhibición de un cartel que clamaba por paz antes del partido contra Sol. El cartel rezaba: “QEPD Rodrigo Quintana. Paz en Paraguay ya”.

El tribunal, además, suspendió al defensor franjeado Hernán Pellerano, con 2 partidos. Olimpia pidió que el jugador no fuera sancionado, según el doctor Raúl Silva, abogado del club, arrimaron pruebas al Tribunal, pero no surtieron efectos. “Aunque no compartamos la sanción no queda otra que acatar”, señaló Silva.