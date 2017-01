Apelan arresto en caso de Infectología

Tras la resolución del juez penal de Garantías Rubén Darío Riquelme, de otorgar el arresto domiciliario a Gloria Beatriz Figueredo, imputada por el fiscal Yoan Paul López por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y apropiación, tras la denuncia presentada por la Sociedad Paraguaya de Infectología, donde la procesada era secretaria administrativa, el abogado defensor Carlos Escauriza presentó una apelación general y solicita al juzgado la libertad ambulatoria de su cliente, presentando varios elementos que contrarrestan la imputación fiscal. Según el abogado, el propio fiscal sostiene que la investigación está en una etapa incipiente y no acusa porque carece de elementos. Sostiene que López no cuenta con pruebas concretas contra su defendida y prueba de ello es que haya pedido seis meses para investigar.









