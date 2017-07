"No puedo opinar por un rumor instalado por los medios. Me gustaría hablar sobre bases ciertas. A López Moreira y Barrios nunca les escuché que quieran ocupar una banca. Aún falta mucho para conformar listas. No sé si quieren o no, pero no expresaron esa posición", respondió.

Respecto al ministro de Salud, Antonio Barrios, recordó que este confesó que no dispone de la estructura y recursos para ser candidato al parlamento.

"Barrios dijo que él no dispone de recursos ni estructura, pero si el presidente cree que él puede, podría ser un excelente legislador. La decisión debe tomarla el grupo político", refirió.

En cuanto a López Moreira, secretario del Gabinete de la Presidencia, dijo que no sabe si tiene algún interés, pero que sería un "lujo" contar con sus servicios en el próximo Gobierno, en el cargo que actualmente ocupa.