La abogada del uniformado, a quien sindican como el que disparó contra Rodrigo, indicó que él le confirmó que los cascos azules que estaban protegiendo la sede del Parlamento frente a la plaza recibieron la orden superior de abandonar el lugar. Minutos después se dio la toma del edificio del Congreso y el posterior incendio que consumió la planta baja y parte del primer piso que quedaron destrozados como consecuencias de las llamas. Ayer un equipo periodístico de ÚH ingresó al primer piso de la zona afectada y se pudo registrar en imágenes los daños causados.

LIBERADO. Tras el incendio en la sede del Senado, recorrió las redes sociales un video en que una persona filma la oficina de ingreso y ordena a los policías, que seguían disparando hacia los manifestantes, que vayan para atrás. Esto pasó incluso minutos después de que el ahora ex ministro del Interior, Miguel Tadeo Rojas, y el ex comandante de la Policía, comisario Críspulo Sotelo, afirmaran que no estaban siendo sobrepasados por los manifestantes.

Otro elemento importante es que la columna de uniformados, ubicados en la calle que separa la plaza del Congreso, desapareció.

Recordemos que a pesar de contar con una medida cautelar de arresto domiciliario en la Comandancia, el suboficial Florentín fue convocado para prestar servicio como escopetero en la movilización. Y si bien desde el Ministerio del Interior intentaron deslindar responsabilidades mostrando un video donde supuestamente Florentín salía solo por su cuenta, él ya fue filmado en formación varias horas antes.

Confesiones. El suboficial dejó redactado en detalle cómo llegó hasta la sede del PLRA con el grupo de escopeteros. Indica que recibieron la orden del comisario Amado Cantero para ir hasta ABC Color y que les dijo que manifestantes querían incendiar el diario y que portaban armas de fuego.

Relata que primero se negaron por el agotamiento, pero de manera prepotente Cantero les obligó a ir. Indica que en la zona de Yegros y Herrera lograron dispersar a la turba que se dirigía al PLRA, y supuestamente ahí el mismo comisario les ordenó avanzar en dirección al local partidario.

Incluso, en la filmación de Telefuturo se lo ve a Cantero sobre la calle Iturbe, avanzando delante de los escopeteros. Esta imagen fue a una cuadra del Directorio que atacaron los antidisturbios, y donde 40 segundos después del ingreso y disparo letal llegó el comisario Tomás Paredes Palma y su equipo de Investigaciones.