Amparo contra un colegio para poder inscribir a su hijo

Sostiene que su hijo es normal, aunque tiene hiperactividad, por lo que es sometido a tratamiento médico, aunque todo esto era conocido por el colegio, afirma la amparista.

Refiere que el 6 de diciembre, el abuelo paterno del joven fue citado por la vicedirectora de la casa de estudios y le comunicó que el muchacho no podría inscribirse en el colegio ya que se tomó una decisión institucional, aunque no le dio los motivos. Dice la amparista que pidió un hábeas data, donde pudo conocer las razones. Alega que el hijo no tiene problemas de conducta. Argumenta que se violan sus derechos constitucionales y pide ordenar la inscripción de su hijo.

ÚH intentó comunicarse con autoridades del Colegio Internacional, pero en la institución nadie respondía.