American Express trae al país su tarjeta de pago de viajes

De esta manera permite combinar los gastos de viaje relacionados con el trabajo en una sola cuenta con facturación centralizada, permitiendo una mejor visibilidad y control de gastos para soportar la eficiencia de costos y tiempo, agregó.

“Esta tarjeta corporativa está habilitada para pagos en cualquier mercado del mundo; su emisión cuesta 150 dólares, la línea de crédito para pagar a su agencia o a su operador se basa en los estados financieros de la compañía”, explica.

Manifestó que la entidad observó mucha oportunidad en el mercado paraguayo y decidió arribar a pesar de contar con algunos clientes en el país.

“Paraguay era un mercado sumamente descuidado y no era foco todavía, pero ahora sí. En Chile venimos trabajando hace más de 20 años, donde el producto está a plena disposición; en Paraguay ya tenemos clientes de multinacionales del sector industrial”, añadió.

FACILITADOR. La Business Travel Account o Cuenta de Viaje de Negocios (BTA) de American Express es una excelente oportunidad para que una agencia de viaje deje de subsidiar entre 30 a 60 días a un cliente, sobre todo las que trabajan con una corporación.

Una agencia que opera o que está dentro de una corporación que cuenta con muchos ejecutivos que viajan al exterior tiene la solución con esta tarjeta porque puede hacer los pagos entre 30 a 60 días sin acumular interés y sin que afecte su cuenta corriente local, pues esta tarjeta no opera como la tarjetas comunes que emiten los bancos de plaza y constituye un plus en el sistema de financiamiento. Está orientada para cualquier industria, líneas aéreas, hoteles y renta de automóviles, no así para el área comercial.

El novedoso método de pago y sus múltiples beneficios, entre ellos la ventana de pago extendida, reportes en línea y soporte las 24 horas durante los 7 días de la semana, fueron presentados ayer, específicamente al mercado de agencias y operadores de viajes.