Ante la decisión de autoridades municipales de Asunción de subir el canon para los permisionarios, el grupo optó por recurrir a juntar 1.500 firmas para presentar el pedido oficial a la Junta Municipal, diciéndole nuevamente "no" al aumento en cuestión.





"La suba no corresponde porque la situación financiera es mala. No hay gente que venga casi ya al Mercado y no hay dinero. Las ventas están bajas y las condiciones del lugar se encuentran pésimas. Queremos que se promocione el Mercado 4 para que la ciudadanía vuelva a comprar de nosotros", dijo.





Comentó que durante esta semana un caño de cloaca reventó en la zona y que los permisionarios no tuvieron más opción, al igual que los clientes, que cruzar un callejón pisando heces, detalló en la 970 AM.





"El Mercado cada vez está peor, queremos saber dónde y en qué invierten el dinero que les damos. Pagamos más que por una patente comercial de manera mensual. Es mucho dinero al año", arremetió.





No descartan cerrar las calles y las principales avenidas hasta que las autoridades cambien de opinión o al menos opten por mejorar las instalaciones del popular mercado. El dilema en este centro comercial se resiente desde hace varias semanas, cuando la municipalidad de la capital informó sobre la suma del tributo por la instalación de casillas.