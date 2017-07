“Ambiente es hostil para reflotar plan”

El senador Silvio Ovelar indicó que aunque los cartistas “tengan la intencionalidad de reflotar la enmienda, hay una ciudadanía más firme y decidida a defender la Constitución Nacional”.

Aseguró que de esa forma “el ambiente es más hostil contra quienes quieran llevar adelante el proyecto de enmienda y sería una aventura temeraria”. “Yo no creo que en estas circunstancias se puedan atrever a reflotar el proyecto. Están testando el ambiente”, dijo. Ovelar también se refirió a las versiones de Pedro Alliana quien asegura que hubo despilfarro durante la gestión de Hugo Velázquez como presidente de la Cámara de Diputados. “La pichadura del Ejecutivo no tiene límites. Las marionetas como Alliana van a seguir atacando a referentes del movimiento porque no pueden consolidar una candidatura. La candidatura de Peñita no prende”, aseveró.