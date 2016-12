Alto Paraguay volvió a tener corte de luz

Varias localidades del Departamento de Alto Paraguay, desde el martes en horas de la tarde, volvieron a experimentar corte prolongado del servicio de luz. El apagón empezó aproximadamente las 18.00. Según los técnicos, la avería se ubica en el sector denominado Casilda, ubicado unos 35 kilómetros de 3 Puerto Casado, zona de difícil acceso.

El suministro se restableció a las 11.45 de ayer, completando casi 17 horas sin tener luz. Los pobladores de las localidades de Puerto Casado y Puerto Pinasco pasaron la noche en total oscuridad, ya que una fase fue conectada en la noche del martes para que desde Puerto Sastre hasta Fuerte Olimpo puedan continuar teniendo el servicio. Para los pobladores no es muy alentador el panorama, ya es muy repetitivo y consideran que los trabajos se hacen de forma provisoria y no se da una solución definitiva a la zona. Solo esperan que no haya apagones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, porque esto ocasionaría pasar otro día sin luz y con pérdidas de alimentos y bebidas, que ya se almacenan en esta época del año.

REITERACIÓN. En este mismo sitio el mes pasado se tuvo un problema con una columna que cayó debido a que otras empresas subcontratistas de la ANDE, por una mala maniobra de un vehículo, dañaron un poste, dejando sin luz a una población de 15.000 habitantes.