Alto el fuego propiciado por Rusia

IDLIB - SIRIA

El alto el fuego en vigor en Siria fue globalmente respetado ayer, pero los esporádicos combates recordaron la fragilidad del acuerdo, patrocinado por Rusia y Turquía.

Esa tregua global, la primera desde setiembre, debe ser el preludio a unas negociaciones de paz en Kazajistán auspiciadas por Moscú, Teherán y Ankara, para intentar poner fin a una guerra que causó más de 310.000 muertos y millones de refugiados desde 2011. El acuerdo fue cerrado sin Estados Unidos, una semana después de la reconquista de Alepo por el régimen de Bashar al Asad, su victoria más importante, que logró gracias al apoyo de Irán y Rusia. El alto el fuego no concierne a beligerantes considerados grupos "terroristas", como la organización yihadista Estado Islámico (EI) o Fateh Al Sham (ex Frente al Nusra, Al Qaeda en Siria). Desde su entrada en vigor a medianoche del jueves el alto el fuego estuvo salpicado de combates esporádicos, pero sin que ninguna de las partes haya denunciado una violación flagrante. "No ha habido violaciones importantes del cese el fuego", indicó Rami Abdel Rahman, director de Observatorio.

EI EXCLUIDO. A unos 15 km al noroeste de Damasco hubo choques entre el régimen y los rebeldes en la región de Wadi Barada, una de las principales fuentes de aprovisionamiento en agua potable de la capital, según el OSDH. "Los enfrentamientos son esporádicos y son acompañados de ataques realizados por helicópteros contra posiciones de grupos rebeldes y de Fateh Al Sham", precisó. Facciones excluidas del acuerdo atacaron posiciones del régimen cerca de Mahrada, en la provincia de Hama, y la fuerza aérea siria replicó con 16 ataques aéreos, según el OSDH. También se produjeron otros incidentes, como un disparo de obús por parte del régimen en la provincia de Deraa, indicó el Observatorio. "Apoyo la tregua y espero que durará", dijo Ahmed Astify, de 31 años, en Idlib. "Todo el mundo, los rebeldes o los habitantes, ya están cansados", añadió. El conflicto ha entrado en las últimas semanas en una nueva fase gracias al impulso de Rusia e Irán, aliados de Damasco, y de Turquía, que apoya a los rebeldes.