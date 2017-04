Alonso: "Quiero ser el piloto más completo del mundo"

"El objetivo personal es esa triple corona. Me tomo esa carrera como único objetivo en la IndyCar. Espero ser competitivo y conseguirla algún día. No me planteo competir en la IndyCar en el futuro", señaló Alonso, que para disputar las 500 Millas renunciará al Gran Premio de Mónaco.

El asturiano entiende que "se trata de un objetivo muy ambicioso y a la vez "muy atractivo". "Quiero hacerlo antes de retirarme de la Fórmula Uno", dijo.

"Tener esta oportunidad me hace estar muy contento y muy orgulloso de mi equipo. Para mí es algo más que una experiencia. Sé que es algo complicado, pero para el mundo del motor son buenas noticias", dijo sobre su presencia a Indianápolis.

"La Indy500 es la mejor carrera del mundo. Es una prueba única. Sea el resultado que sea, veré cuál es mi futuro. Quiero ser el piloto más completo del mundo, ganar en todas los campeonatos. Si no gano este año, lo intentaré otra vez", insistió Alonso.

"Mi ambición y compromiso con el deporte me lleva afrontar esta aventura. Es una ambición privada. Son mis propios pensamientos. Empiezo desde cero, como novato o más que novato. Quiero disfrutar. Y estoy preparado para ello", dijo.

"Sé que si la carrera fuera mañana, aún no estoy preparado. Voy a ir paso a paso, día a día... Quiero legar al día 28 de mayo lo mejor preparado posible", comentó.

Sobre su equipo en la Indy500, McLaren-Adretti, Alonso dijo: "Andretti es parte de la historia del motor. Todos hemos crecido siguiendo a estos héroes. Ser parte de este equipo es un privilegio y un orgullo".