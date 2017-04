Almudena Grandes alerta de un fascismo con "cáscara progresista" en la era Trump

Buenos Aires, 30 abr (EFE).- El mundo asiste, según la escritora española Almudena Grandes, al renacer de "ideologías odiosas" como el fascismo, el racismo y machismo que están volviendo con "una cáscara progresista" en una era, la de Donald Trump, cuyo triunfo recuerda, a su juicio, a la victoria de Adolf Hitler en los años 30.

"Marine Le Pen (candidata presidencial francesa) dice: 'no queremos que vengan los inmigrantes porque sufren mucho y se mueren en el mar y no queremos que se mueran'. Ya no es que 'estos negros de mierda no vengan a aquí', pero es lo mismo", cuenta la autora, de 56 años, en una entrevista con Efe a su paso por la Feria del Libro de Buenos Aires.