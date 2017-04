Almagro "perdió el equilibrio de la ecuanimidad", dice el vicepresidente de Uruguay

"Uruguay no está ni aceptando esta acusación de Maduro ni está en la estrategia Almagro, que no entendemos, que no compartimos y que perdió el equilibrio de la ecuanimidad que tiene que tener un secretario general de la OEA", aseveró Sendic.

"Lo digo abiertamente y esto es compartido por todo el Gobierno. (Almagro) no tiene nuestro respaldo, le quedo enorme el cargo", agregó el vicepresidente uruguayo.

El uruguayo ha pedido a Venezuela que convoque elecciones a la brevedad y, mientras tanto, impulsa la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, un mecanismo complejo que podría acabar con la suspensión del país, para lo que se necesitaría el apoyo de 24 de los 35 miembros de la organización.

Sendic dijo que en Venezuela "hay enormes dificultades desde el puto de vista de la democracia" porque "el proceso necesitaba por lo menos 10 años más de (Hugo) Chávez" cuyo liderazgo calificó como es "insustituible".

Por ello, el vicepresidente uruguayo indicó que Venezuela necesita que "establezca un cronograma para el fortalecimiento democrático e institucional que necesita el país".