Alicia Machado prefiere "estar desnuda que vestir pieles" y se une a PETA

Miami (EE.UU.), 12 abr (EFE).- La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado presume de curvas y posa sin ropa en una campaña contra el uso de pieles de animales del grupo ambientalista People for Ethical Treatment of Animals (PETA) con un mensaje bien rotundo: "prefiero estar desnuda que vestir pieles".









