Alexis Rolín rescindió y hay un equipo base

Llegó a su final la historia de Alexis Rolín con Olimpia. El defensor charrúa rescindió contrato y se marcha al Nacional de Uruguay. Días atrás, el empresario Gerardo Boca Arias dijo que la idea del jugador era respetar el contrato, pero tras la llegada del entrenador Pablo Repetto cambió la película.

“Rolín tiene una opción de irse y nosotros no le vamos a trabar. No queremos tener un jugador que no piense en Olimpia”, manifestó el DT charrúa el día de la presentación.