Alertan sobre producto dietético sin registro sanitario de Salud

La directora de Vigilancia de la Salud cuenta que tampoco tienen detalles del producto. Por tal motivo, insta a las personas a no consumirlo, ya que al no haber empresa o particular registrado no existe garantía alguna para los consumidores. “Mientras no tengamos la evaluación técnica, no autorizamos ese producto”.

Generalidad. Vargas cuenta que suelen recibir denuncias de productos de salud que ingresan al país sin registro sanitario o de contrabando.

Especifica que a pesar de la variedad, los dietarios se llevan la delantera. La mayoría de ellos proviene del Brasil y la Argentina.

Cuenta también que la suba de precios en Argentina hizo que disminuyera el número de productos de salud que ingresaban desde ese país al Paraguay.

Por otra parte, señala que existen excepciones para los medicamentos que no se tienen en el país. Estos pueden ser traídos con la autorización del médico tratante.