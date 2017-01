“Alegre y Marito defienden intereses, no la Constitución”

Con respecto al panorama político entre los anti y los pro reelección presidencial en los diversos sectores, y las amenazas de los liberales de ocupar el Palacio de Gobierno en caso de admitirse la enmienda constitucional, el ex ministro Luis Lezcano Claude manifestó que, a su criterio, en el fondo tanto Efraín Alegre como Mario Abdo Benítez solo defienden sus intereses de ser candidatos en el 2018, ya que tanto a uno como al otro los opacan las figuras de Fernando Lugo y Horacio Cartes.

“El que se haga la modificación por la vía de la enmienda depende de la cantidad de votos. Si el sector oficialista cartista tiene los votos con el Frente Guasu y un sector del PLRA, se va a hacer, y no creo que el sector de Alegre o Mario Abdo tengan fuerzas para cuestionar eso. Yo no creo que Alegre ni Abdo defiendan la Constitución. Lo que ven es que se eclipsan sus candidaturas. Si está Lugo, desaparece Alegre, y en el caso de Marito, quizás no, pero va a tener que pelear fuerte con Cartes, o sea, lo que quieren es eliminar adversarios fuertes”, dijo.