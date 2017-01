Alegre: Lugo es la “mascota” de Llano y viola la Constitución

“Que vaya a hablar, porque no va a ser la primera vez que alguien que no es del partido venga porque somos un partido democrático”, añadió.

Al mismo tiempo, en tono amenazante, Alegre sostuvo que los que intenten violar la Carta Magna y no representen al partido no pueden tener cabida en el partido.

“Los que no representan al partido, bajo ninguna circunstancia pueden presentarse por la lista del partido”, dijo.

Adelantó que dentro de la institución están afinando los detalles para un reglamento que establezca sanciones para quienes “nos averguenzan”.

“En la convención estableceremos, dado que hay una serie de pedidos de los distintos sectores para la sanción, una reglamento que vamos aplicar”, manifestó.

Se dirigió a los llanistas, diciendo que no escuchan las disposiciones del partido, y que fuera de la institución salen a decir mentiras. “Ellos son sueltos por los medios pero en los espacios del partido, donde en todas las instancias dijimos no a la reelección, ellos no abren la boca”, aseguró.

Finalizó diciendo que ya no quieren representantes que los “averguencen y humillen”.