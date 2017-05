Alcaldes opositores no participarán en el proceso de la Constituyente venezolana

Caracas, 5 may (EFE).- La opositora "Asociación de Alcaldes por Venezuela" anunció hoy que no participará en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocado por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado lunes, pues consideran que es un "fraude" a la Constitución vigente en el país.

"Le decimos a todos los venezolanos que no vamos a aceptar ese proceso constituyente, que no vamos a participar en él, que no podemos participar en un fraude a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo el alcalde del municipio capitalino Baruta, el opositor Gerardo Blyde, en representación de 80 alcaldes del país, en rueda de prensa.