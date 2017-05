Afara sobre candidatura de Peña: "No estoy de acuerdo"

"Yo personalmente tengo un gran respeto y un gran afecto por el trabajo profesional que hace el señor Santiago Peña (...). Yo personalmente no estoy de acuerdo (con su candidatura), porque me parece que las condiciones en las que se afilió al Partido Colorado todos conocen", expresó en contacto con radio 1000 AM el vicepresidente, en alusión a los antecedentes liberales del ministro.

Peña se había afiliado a la ANR de forma inesperada, luego de las presiones de las bases coloradas, que rechazaban la existencia de ministros de otro partido. Cartes se vio acorralado y no tuvo más remedio que pedir a su ministro su pase a las filas oficialistas.

"Es muy nuevo"

Afara además mencionó, minutos antes de iniciar la firma del memorándum de entendimiento para el ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que el candidato potable para el Partido Colorado debería de ser "un político", rechazando el perfil técnico de Peña.

"Es muy nuevo", justificó además, según informó el periodista del Diario Última Hora Roberto Santander.

"El que la dirigencia (decida), el presidente dijo que iba a escuchar a la dirigencia, que salga de la dirigencia (el candidato)", sentenció.