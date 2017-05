Afara admite que se alejará del cartismo si Peña es el elegido

Luego de bajarle el pulgar a Peña por su falta de trayectoria política, Afara se reafirmó en su postura en contra del ministro. Sostuvo que los colorados quieren a un dirigente político como presidente de la República. Aclaró que tiene mucho respeto por Peña, a quien considera un excelente técnico. Solamente, alegó, le cuestiona por qué no se afilió antes a la Asociación Nacional Republicana (ANR), reafirmándose en el mismo cuestionamiento de otros dirigentes.

El vicepresidente afirmó que no es de confrontar ni discutir, sino de alejarse.

“El día que no me guste algo, me voy”, sentenció.

El segundo del Ejecutivo no negó que quiere ser presidente y agregó que incluso un grupo de diputados le manifestaron su apoyo.

CARTES LE PLANTEÓ A GNEITING. Afara reveló que el propio Cartes le dijo que consideraba al gobernador de Itapúa, Luis Gneiting, para vicepresidente, con lo cual le dio a entender que ya no contaba con él. En ese sentido, no se mostró dolido con su par itapuense, sino más bien con la forma en que el presidente se lo planteó. Afara recordó que las veces que no le gustó algo se calló y se lo planteó en privado al jefe de Estado.

Cree que nadie se puede molestar por sus opiniones. “Si el presidente se molesta, entonces algo está mal”, añadió.

Consultado si alguna vez recordó al presidente que fueron los colorados quienes lo llevaron al poder, Afara refirió que no hacía falta, porque “él sabe perfectamente cómo llegó”.

Insistió en que debe ser un político el que tenga que encabezar la chapa presidencial, “una persona que tenga el contacto y que sepa la necesidad de la gente”.