Aeropuerto: MOPC sigue con evaluación de las propuestas

El Comité Evaluador está integrado por siete miembros representantes de los ministerios de Obras Públicas, Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación y Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, y cuenta con el apoyo de más de 40 profesionales técnicos para analizar las diversas aristas de este proyecto.

“Todavía no conocemos si existen condiciones de adjudicación o no. Eso saldrá como resultado de ese trabajo que está llevando a cabo el Comité Evaluador, integrado por profesionales que tienen que ponerse de acuerdo todos para llegar a una decisión final. No recibí todavía el informe oficial final al respecto, siguen trabajando y esperamos que pronto haya una decisión”, expresó.

Con respecto al trabajo desarrollado por la Contraloría General de la República, sostuvo que el MOPC está esperando la respuesta de dicha institución dentro de los pasos que se deben dar para terminar el proceso.

“Hasta que recibamos el informe, la Contraloría tiene condiciones para seguir consultando y pidiendo documentos. Esta cartera de Estado tiene las puertas abiertas para la Contraloría. Estamos colaborando plenamente. Queremos que esto se haga bien y de manera transparente”, explicó.