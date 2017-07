"Las heridas superficiales son muy comunes, por lo cual es preciso analizar la importancia del autocuidado, ya que las acciones que el propio individuo realice en beneficio de su propia salud tienen un impacto directo en su calidad de vida", aseguró el heridólogo Ricardo Gamboa.



De cara a la celebración del Día Mundial del Autocuidado el próximo 24 de julio, el especialista dijo que aunque es necesario que todas las personas curen sus lesiones, en el caso de las diabéticas se debe poner especial atención.



"Tan solo el pinchazo con un tachón o un rasguño con una superficie filosa pasa desapercibido por una persona diabética, por la insensibilidad que viene con la enfermedad", aseguró.



Dijo que al no darse cuenta de la lesión, los pacientes pueden sufrir infecciones graves y, de no tratarse de manera oportuna, esto deriva en amputaciones o la muerte.



"Hay casos en donde ya es demasiado tarde y la infección se esparce por diferentes partes del cuerpo, llevando a la muerte del paciente", detalló.



El especialista aconsejó vigilar diariamente los pies y revisar que no estén húmedos, descartar la presencia de hongos, revisar los zapatos para detectar si hay piedras o algún cuerpo extraño que pudiera dañar la piel.



Asimismo, aconsejó cortar las uñas correctamente para evitar que se entierren, además de mantener hidratada la piel para prevenir la resequedad y evitar cuarteaduras.