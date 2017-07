Adam disfruta de su presente en Nacional

Bareiro por respeto, no festejó con todo por su pasado en Olimpia. El delantero, que tiene dos goles en la Sudamericana expresó a Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, su satisfacción por su presente en la Academia. “Ahora en Nacional es donde estoy teniendo más minutos en primera división y se me están dando también los goles. Estoy disfrutando del buen momento en Nacional y aprovechando la confianza que me están dando en el club”, señaló Adam que lleva cuatro goles en esta temporada.

apoyo. Uno de los que brinda su mayor apoyo es su hermano Fredy, con el que comparte en el plantel nacionalófilo.

“Siempre contento conmigo por el momento, apoyándome siempre en lo que estoy haciendo”, mencionó.

Entre risas, Adam señaló que ahora por su titularidad, lo manda a su hermano mayor, Fredy, al banco de suplentes. “Ahora es el momento que me toca jugar de titular y él en el banco”, mencionó uno de los goleadores de la Academia.