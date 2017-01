Actualmente existen 8 embajadas vacantes

El canciller nacional, Eladio Loizaga, dijo en diciembre que nombrar embajadores en las representaciones diplomáticas del país en Sudáfrica, India, Bruselas y Canadá, además de abrir una embajada en algún país de Europa del Este, “donde Paraguay no tiene presencia” hace mucho tiempo, es una de las prioridades que se propone para este año la política exterior del Gobierno.

Sin embargo, Loizaga también acostumbra señalar que no es fácil designar embajadores, ateniéndose exclusivamente a los que integran el escalafón diplomático, puesto que algunos no reúnen aún la experiencia suficiente para desempeñarse en determinados destinos, o porque aún no han cumplido el plazo mínimo en el servicio local que estipula la ley en 5 años.

En estos momentos 16 embajadas se encuentran a cargo de personas ajenas al escalafón diplomático. Es decir, embajadores que no pertenecen a la carrera diplomática, que son de diversas profesiones.