Acosta Ñu: El Estado puede expropiar zona ocupada por empresa

Aseguró que la posibilidad de que el Estado expropie a la empresa parte de este territorio “está contemplada en la ley de patrimonio”.

“Hicimos una denuncia porque no podemos ingresar al campo para realizar tareas arqueológicas. Es un campo de más de 1.600 hectáreas. No todo está bajo el dominio de la empresa, pero aproximadamente un 30% hoy está siendo usado para sacar lodo. La empresa no permite el ingreso (a esa área), y la dueña no aceptó dialogar con nosotros”, relató Griffith.

“La extracción de arcilla supone un riesgo enorme de que se haya removido una tierra que podría contener vestigios de la Batalla de Acosta Ñu, como proyectiles, e incluso restos humanos”, explicó a la agencia el historiador Carlos Von Horoch, que trabaja en la zona junto a otros técnicos de la SNC.

“El trabajo arqueológico es siempre muy cuidadoso. Al encontrar los vestigios, se cataloga la forma exacta en la que fueron hallados. Por ejemplo, si se encuentra un proyectil de cañón o una bala, para saber de dónde fueron disparados, y hacia dónde”, explicó Von Horoch.

Sin embargo, con la remoción por parte de la empresa, los restos “no quedan en su estado original y no puede entenderse la situación en la que fueron utilizados”.