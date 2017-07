"El aire acondicionado debe mantenerse entre los 24 y 26º, no una temperatura mayor a esa", recomienda el doctor Carlos Morínigo, director de Hospitales Especializados del Ministerio de Salud Pública. "Al salir de un ambiente con un clima más cálido a otro con temperaturas muy bajas, incluso cercana a los cero grados, genera una respuesta del cuerpo. El termostato que tenemos se atonta si uno no toma las debidas precauciones, como abrigarse correctamente, puede generar una descompensación", explica Morínigo.

Medidas. Manos, pies y cabeza son las zonas que con más énfasis deben ser cubiertas, sumando a las vías respiratorias en caso de viento sur intenso, refiere el funcionario del MSP. Apuntó en particular el hecho de que hay personas que no toman las debidas precauciones porque recorren una distancia corta. "Esas personas salen de un clima cálido a uno frío y luego al instante vuelven al ambiente cálido. Si no se cuidan, enseguida el cuerpo se descompensa".

Con respecto a las estufas, mencionó que solo deben ser usadas para calentar el ambiente. Recomendó colocar frente al aparato un recipiente con agua para humidificar el ambiente. "La estufa seca el ambiente y puede causar tos a las personas que están en la habitación", refirió.

Morínigo recomienda además que se evite meter braseros en la pieza y estar mucho tiempo frente al fuego, aún en un ambiente abierto. Tampoco pasa por alto el tema del alcohol, ya que la bebida altera el termostato del cuerpo.

Ante las bajas temperaturas, el MSP llama a extremar cuidados, sobre todo en los niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas. Además del abrigo, se insta a poner en prácticas las medidas higiénicas y de cuidado. En caso de que se presenten algunos problemas de salud, lo recomendable es acudir al servicio más próximo.