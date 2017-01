Aclaran que se acciona para rever laudo a favor de Ivesur

El mismo se refirió a la resolución aprobada por la corporación el pasado año, donde además solicitaron que se incluye a Ferreiro en las pesquisas.

POSTURA. En su escrito, el citado profesional menciona que se recurrió a un recurso de nulidad, en fecha 17 de agosto del año pasado y perfeccionado el 6 de octubre, lo que se desprende del recibo de acuse que obra en esta dependencia municipal y que fuera presentado en el pedido de reconstitución.

Resalta que ello se constituye en un instrumento público hasta tanto no se declare su nulidad.

Dice que la conclusión arribada por la Junta de sustentar y afirmar que el recurso de nulidad no fue presentado por la Municipalidad de Asunción en tiempo y forma porque no fue sorteado por la Mesa de Entrada de Expedientes de Segunda Instancia y Tribunal de Cuentas, no podría servir como premisa verdadera.

“Lo prudente es que debemos estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia en el marco de la reconstitución del expediente solicitado y no adelantar juicio de valor sobre el particular”, advierte.

Sostiene además que ante la especulación o presunción de que la presentación podría ser apócrifa y/o que la misma se hubiera extraviado ante el tribunal de referencia, la Intendencia radicó la denuncia penal correspondiente para que se impulse una investigación.

“El Ejecutivo Municipal está actuando en defensa de los derechos de la Comuna, conducta a la cual arribamos indubitadamente”, puntualiza.