Acevedo sospecha que oficialistas gestan su destitución

Pidió a los cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas que se presenten a ver si le convencen para ir a la mesa de diálogo.

“Creo que es una amenaza directa de destitución lo que están gestando. Las notas pidiéndome que asista a esa mesa de diálogo es para documentar y digan que no respondo a la mayoría”, dijo.

“Tienen bien claro lo que quieren. Van a aprobar en Diputados seguramente y necesitan de la firma de un presidente (del Senado) para enviar al Tribunal Superior de Justicia Electoral”, refirió en torno a la enmienda.

“Es eso lo que están buscando. Hemos escuchado las declaraciones del senador Juan Darío Monges, Carlos Filizzola y Lilian Samaniego”, dijo con relación a la conferencia de prensa que realizaron ayer los legisladores a algunos medios.

“Dejaron sus motivos particulares e hicieron la nota exigiendo o pidiendo (su asistencia a la mesa de diálogo); sin embargo, yo quería escucharles a ellos debatir este tema en el pleno. Si me convencían, tal vez me iba. Pero ellos ni siquiera vienen. Son ya tres sesiones que no aparecen”, cuestionó el liberal.

“Hay que debatir. Tal vez se lleve a votación la participación, pero si es que no vienen, a través de notitas nomás no puedo estar atendiendo eso”, sentenció Acevedo.

Recordó que una de las promesas que se hicieron justamente en la primera reunión de la mesa de diálogo fue la participación de los cartistas y sus aliados en las sesiones, pero que no cumplieron.

Alegó además que para él es claro que la Policía liberó el Congreso porque los manifestantes “entraron como Juan por su casa”, mientras que horas antes los recibieron con balines y chorros de agua.

Indicó que hasta el momento ni los pro enmienda se han acercado a él, y viceversa.

En cuanto a la acusación de los oficialistas de que Efraín Alegre es responsable de todo lo ocurrido el viernes pasado, sugirió que presenten pruebas. “Ella (Lilian) no tiene que hablar de balde, en una conferencia de prensa que tengo entendido que algunos nomás fueron invitados. Tiene que acercar pruebas. Ella es una senadora”, reclamó.