Acevedo anuncia su rechazo a firmas que promueven enmienda

En el mismo se especifican las materias que no pueden ser objeto de referéndum, entre ellas, cuestiones electorales.

Sostuvo que desde el momento en que una firma no es válida, esa invalidez se extiende a todo el documento, y que ni siquiera se cumple con el Código Electoral. “Se han detectado en principio firmas de personas fallecidas y extranjeras, que demuestran que esta recolección de firmas se ha hecho en forma poco seria”, indicó. “Me mantengo que la reelección debe darse, pero por la vía correspondiente, que es la reforma. La Constitución es muy clara y la vía no es la enmienda, que, por cierto, ya fue tratada y archivada, y no puede tratarse en el lapso de un año”, sentenció.