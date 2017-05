Abre la Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, dedicada a Argentina

De Argentina también se proyectarán "El artista", "El hombre de al lado" y el documental "Todo sobre el Asado", presentado con éxito en el pasado Festival de San Sebastián, así como "Hermia Y Helena" y "Como funcionan casi todas las cosas".

En la sección oficial de la XIX edición de la Muestra Internacional de Cine competirán películas de 20 países, entre ellas la coreana "Yourself and Yours" y la Japonesa "Después de la tormenta".

Asimismo, la rumana "Bacalaureat", la rusa "Paradise", la italiana "Felices sueños", las alemanas "Wild" y "Fukushima Mon Amour", las francesas "El cielo esperará" y "Cuando tienes 17 años", la mexicana "La región salvaje" y la española "La próxima piel".

En la sección opera prima concursarán "Alba" (Ecuador), "Bar Bahar" (Israel), "La bailarina" y "Les Cowboys" (Francia), "Marín y los demás" (España), "Nunca vas a estar solo" (Chile), "Como funcionan casi todas las cosas" (Argentina), "Refugio" y "Desliz" (Alemania) y "As you are" (EEUU), según el programa publicado en la página de la Muestra.

Mientras que en la sección informativa competirán "Rester vertical" (Francia), "Atrás hay relámpagos" (Costa Rica), "Yo y Kaminski" (Alemania), "Coconut Hero" (Alemania), "El hijo de Jean" (Francia) y la película "Tesoros" (México).

La organización de la Muestra destacó la presentación en el evento de las dominicanas "El sitio de los sitios", nominado a Mejor Documental en los festivales de Amsterdam, Cartagena y Málaga: y "Jeffrey", que se alzó con el premio a Mejor Película en el Festival de Cleveland.